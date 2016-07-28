В Ізмаїлі в результаті наїзду автомобіля загинула дворічна дитина

Як повідомила УНІАН старший інспектор Ізмаїльського відділу поліції Олена Капшук, НП сталася сьогодні у дворі висотного будинку по вулиці Івана Франка.

За її даними, жінка вдень гуляла зі своєю дитиною. Несподівано вона вибігла на проїжджу частину двору під час руху автомобіля Volkswagen.

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«Голова дитини потрапила під заднє колесо автомобіля, який здійснював маневр. Зі слів водія, дитину він не помітив», - сказала Капшук.

Вона зазначила, що на даний час на місці події працює слідча група. За попередніми даними, чоловік, який керував автомобілем, був тверезий. Вирішується питання про затримання водія відповідно до ст. 208 КПК України, а також про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть) КК України.