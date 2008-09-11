Кабмін затвердив статут держконцерну "Ядерне паливо України"

Кабінет Міністрів України затвердив статут державного концерну "Ядерне паливо України".

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення такого рішення на засіданні Кабміну журналістам повідомив міністр палива і енергетики Юрій ПРОДАН.

Він відзначив, що статутом «передбачено всі заходи, щоб запобігти відчуженню держмайна», і передбачено заходи контролю над діяльністю концерну з боку Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, у середині квітня ц.р. Кабінет Міністрів ухвалив рішення про створення державного концерну «Ядерне паливо України» і ліквідовував держконцерн «Укратомпром».

До держконцерну, за словами Ю.ПРОДАНА, ввійдуть держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», «Дирекція підприємства, створюваного на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд», ДП «Смоли», «Дніпровський завод прецизійних труб» і «Український науково-дослідний і проектно-розвідувальний інститут промислової технології».

За інформацією Ю.ПРОДАНА, після завершення санації ДП «Цирконій», це об`єднання також може бути включене до складу держконцерну.