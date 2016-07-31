Українські десантники візьмуть участь у навчаннях "Флеймінг тандер-2016" в Литві

У Литві 1-12 серпня відбудуться тактичні навчання "Флеймінг тандер-2016", на яких Збройні сили України будуть представляти військовослужбовці 80-ї десантно-штурмової бригади.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні комунікацій і преси Міністерства оборони України.

Зазначається, що артилерійські маневри відбудуться на базі навчального центру армії Литовської Республіки Пабраде поблизу міста. Багатонаціональний захід спрямовано на практичне вдосконалення умінь особового складу в ході спільного виконання завдань та підвищення рівня взаємосумісності між військовослужбовцями різних держав.

Крім того, українські десантники зможуть обмінятися досвідом з військовими Збройних сил США, ФРН, Бельгії, Латвії, Литви, Португалії щодо підготовки військовослужбовців, тренування командирського складу управління підрозділами та організації виконання завдань за призначенням, підкреслили в Міноборони.

"Українське назва навчань перекладається як "Полум'яний грім". Протягом двох тижнів під час цих маневрів наші артилеристи зможуть обмінюватися практичним досвідом з колегами з армій інших країн світу, - зазначив командир бригадної артгрупи полковник Данило Давиденко. — Навчання потужні, адже участь у них візьмуть понад 1100 військовослужбовців. І що найголовніше, вчення артилерійське. Досі ми не брали участі у подібних заходах міжнародного масштабу".

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Сьогодні, 30 липня, зі складу 80-ї десантно-штурмової бригади за кордон відправляється штатний підрозділ - мінометний взвод і офіцери штабу для участі в командно-штабної фази навчань, поінформували в Міноборони.

Як вважає Давиденко, українські солдати і офіцери, враховуючи їх реальний та унікальний бойовий досвід, будуть одними з ключових персон на цих навчаннях. Оскільки, за його словами, всі без винятку десантники, які їдуть на навчання в Литву, брали участь в АТО.

Відзначається, що в Латвію мінометного підрозділ ВДВ ЗС України їде в повному бойовому спорядженні зі штатною технікою та озброєнням. Зокрема, це міномети 120-мм калібру 2С12 "Сані", прилади управління вогню і штатні засоби зв'язку. При цьому українські десантники здійснять марш на штатній техніці в Литовську Республіку, подолавши дистанцію близько 800 км.