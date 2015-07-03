До Львова повернулися 200 демобілізованих десантників (фото)

Як повідомив УНІАН сьогодні, 3 липня, керівник Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Олександр Поронюк, військовий ешелон з демобілізованими десантниками на залізничному вокзалі Львова зустрічали львів’яни з квітами, рідні, військові побратими та друзі.

Усіх їх було мобілізовано рік тому, повідомляє Вголос. Починаючи з кінця серпня, вони перебували в гарячих точках Луганської області, де виконували бойове завдання.

Як зазначив офіцер регіонального медіа-центру МОУ, підполковник Володимир Скоростецький, половину військових буде демобілізовано, а решта піде у відпустку.

Читайте такожУкраїнські десантники провели наймасштабніші за всю свою історію навчання (відео)«Сьогодні знаменна подія для Львівщини, бо ми зустрічаємо з місця проведення АТО близько 200 бійців 80-ки. Всі живі та здорові й незабаром побачаться з рідними», – підкреслив підполковник і додав, що кілька днів військові перебуватимуть на території бригади, поки здадуть інвентарні речі й вирішать питання з документами.

Пані Марія сліз не соромиться, каже, що зустрічає сина Ярослава, якому нещодавно виповнилося 25 років.

«Рік уже минув, як його було мобілізовано, і сьогодні емоції переповнюють. Дуже хочу побажати нашим керівникам держави мудрості, щоб мами більше не плакали і діти не ставали сиротами. Нехай Бог дасть розуму й ворогам нашим, бо там також гинуть чиїсь діти. Один біль і, повірте, серце однаково болить і в наших мам, і в їхніх», – сказала пані Марія.