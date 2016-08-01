На Харківщині бойовик "ДНР" добровільно здався правоохоронцям

Як повідомив УНІАН керівник прес-центру Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, чоловік добровільно звернувся до правоохоронців минулого тижня.

За його даними, уродженець і житель Донецької області у квітні-травні 2014 року перебував у складі незаконних збройних формувань "ДНР", зокрема у "козачих" формуваннях. В обласному центрі він чергував на спостережному посту бойового розрахунку переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла", забезпечував пропускний режим до батальйону бойовиків та зводив фортифікаційні укріплення терористів.

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Бойовик швидко розчарувався у "народній республіці" та покинув незаконне збройне формування. За його словами, керівництво "ДНР" тільки розкрадало та руйнувало тимчасово окуповані території. Він тривалий час переховувався від нового "призову" терористів у знайомих з Донецька. Почувши про програму СБУ "На тебе чекають вдома" чоловік виїхав до Харкова.

Покази бойовика перевіряють правоохоронці в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Якщо досудове слідство не виявить скоєних чоловіком тяжких злочинів у складі незаконного збройного формування, до суду буде подано клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності.