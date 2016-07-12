Росіянин, який воював на боці "ДНР", сам прийшов до українських прикордонників "покаятися" у злочинах (відео)

Про це повідомляється на сайті ДПСУ.

У ході перевірки у 30-річного чоловіка знайшли також паспорт невизнаної держави Південна Осетія, а також пропуск Донбаської юридичної академії.

Він проходив службу в батальйоні бойовиків "Восток" і жив у Донецьку.

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"У зв'язку з конфліктом з представниками міліції "ДНР" покинув підконтрольну терористам територію. Приїхав добровільно на пропускний пункт "Маріїнка" з метою покаятись у скоєних мною злочини", - сказав чоловік.

Прикордонники уточнюють, що в ході конфлікту з міліцією "ДНР" затриманий бойовик використовував зброю.

Зараз його передали співробітникам Нацполіції. Також про нього поінформували СБУ.