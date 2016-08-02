Православні християни святкують сьогодні день пам'яті пророка Іллі

Як повідомляє сайт "Православний спадок України на Святій Горі Афон", пророк Ілля шанується християнами як ревний борець за чистоту віри і викривач ідолопоклонства.

Згідно Біблії святий пророк жив за 900 років до Різдва Ісуса Христа. Все своє земне життя він присвятив служінню Господу: жив у пустелі, проводив час у молитві і пості. Пророче служіння Іллі співпало з царюванням язичницького монарха Ахави, який насаджував культ поклоніння Ваалу. Бажаючи повернути людям віру в істинного Бога, пророк Ілля явив своїми молитвами Божественне диво.

Святий запропонував привести Господу дві цілопалення - одну від себе, а іншу від пророків Ваала. Язичницькі жерці першими принесли жертву ідолу, але марно – небо мовчало. Тоді пророк Ілля спорудив жертовник з 12 каменів за числом колін Ізраїлевих, звелів викопати навколо нього рів і поливати водою. Коли рів наповнився водою, пророк звернувся до Господа з молитвою. За молитвами пророка Бог кинув з неба вогонь, який спопелив жертовник, а ізраїльтяни, увірувавши в істинного Бога вигукнули: «Воістину Господь є Бог!».

За старозавітним вченням Господь забрав Ілію на вогняній колісниці на небо.

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На Святій Горі Афон при монастирі Пантократор знаходиться чернецький скит пророка Іллі. Обитель була заснована в 1757 році видатним просвітителем преподобним Паїсієм Величковским, який у минулому році був прославлений УПЦ у лику святих.

В Іллінському скиту зберігаються шановані християнські святині: частина Животворного Хреста Господнього, ліва стопа Апостола Андрія Первозванного, ризи Спасителя і Божої Матері, частинки мощів Івана Хрестителя. Також в Іллінському скиту зберігається чудотворна Тихвинська ікона Богоматері і образ Богородиці «Годувальниця».