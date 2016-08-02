У Чернівцях СБУ вилучила у "чорних археологів" 4 тисячі цінних документів УПА

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу начальник управління СБУ області Руслан Сторожук продемонстрував журналістам частину цих документів.

Він не зміг дати відповідь на запитання, коли саме були виявлені та вилучені ці матеріали, посилаючись на слідство.

Водночас Сторожук повідомив, що двоє «чорних археологів» на території Тернопільської області на 4-метровій глибині відкопали бідон, що був заповнений історичними документами. Чоловіки привезли ці історичні цінності до Чернівців з метою продажу. Проте співробітники СБУ виявили цих осіб та переконали їх у добровільному порядку повернути матеріали.

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За словами керівника управління СБУ, приблизна вартість цих документів – понад 20 тис. доларів.

«Серед документів – понад 4000 друкованих і рукописних документів. Одна з найбільших цінностей – кліше так званих грошових знаків періоду УПА – бофонів», - повідомив Сторожук.

Співробітники СБУ передали документи для оцінки та аналізу істориками Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

«Після проведення експертизи наші експерти зробили висновки про унікальність матеріалів у зв’язку з тим, що вони вперше потрапили для вивчення», - повідомив посадовець.

За словами кандидата історичних наук ЧНУ Олега Суровцева, у бідоні були виявлені документи щодо діяльності УПА періоду 1945-1947 років.

«Ці документи, в основному, не про бойову діяльність, не про військові дії проти радянської армії, а матеріали про соціальну, суспільно-політичну роботу, виховну і просвітницьку робота УПА з населенням. Є й агітаційні матеріали про те, як треба виховувати дітей, є окремі звернення до вчителів, лікарів, студентів», - повідомив історик.

«Серед виявлених матеріалів – статистичні звіти, де описуються настрої населення. Є детальні описи голоду 1946-1947 років на території Тернопільщини. Є статичні дані щодо загиблих, померлих під час голоду. Окреме питання присвячене виборам в Радянській Україні. Є агітація проти цих виборів. Роз’яснення для населення, що ці вибори – це фікція, що це вибори без вибору. Також багато матеріалів присвячено внутрішнім питанням і проблемам, які існували в УПА», - додав Суровцев.