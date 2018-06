Queen в Україні, або Як один необережний fuck може змінити твоє життя

І знову Франчук бореться зі СНІДом – Олено, візьміть, це вам харківські студенти подарували! – гукає Павло Пімінов, відданий помічник своєї шефині, і протягує Олені Франчук великий фалос з мочалки, начебто надягнутий в презерватив. З написом – condons = no problems. Олена швидко перехоплює подарунок і давай фотографуватися з ним…

Так, пані Олена продовжує боротися зі СНІДом в Україні. Вона робить це різними методами: відремонтувала та утримує за свій кошт клініку для хворих на ВІЛ/СНІД у Києві, постійно веде інформаційну пропаганду, залучає громадськість. Але найбільший резонанс, а відтак, очевидно, і ефект – від концертів зірок світового рівня. Елтон Джон, Пол МакКартні, зараз ось Queen.

Чому Queen повезли саме до Харкова? - Харків вважається найбільш студентським містом в Україні. І, взагалі, каже Олена, що треба трохи перебиратися на регіони. А то все столиця, та й столиця.

Організатори концерту запевняють, що учора було побито одразу декілька рекордів. Концерт «Life must go on!» став найпотужнішою подією, присвяченою боротьбі зі СНІДом у нашій країні, та однією з найбільш масштабних концертних подій в історії України. Концерт «Life must go on!» зібрав більше трьохсот тисяч людей.

– По-перше, я щаслива, що гарна погода, – на радісних емоціях ділиться своїми враженнями з УНІАН пані Олена. – Коли до початку концерту почав накрапати дощ, я подумала: «Боже, ні!». Атмосфера просто неймовірна! Цю енергію від концерту неможливо було не відчути.

Олена хвалиться, що її волонтери роздали більше тридцяти тисяч презервативів.

– Але будемо рахувати, що це 60 тисяч людей, – сміючись каже вона.

У столичній VIP-ложі - народна артистка України Могилевська, олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Подкопаєва, регіонали Богословська, Шуфрич, Коновалюк (помаранчевим у ці дні, вочевидь, не до рок-музики, у них своє “show must go on”).

Ну, звісно, пара number one – Олена Франчук та Віктор Пінчук.

Не в образу буде сказано харківській аудиторії, але судячи з контингенту, який зібрався вчора на концерт, там точно треба проводити інформаційну політику не тільки з користування презервативом, а й з вживання спиртних напоїв, а за цим тягнеться багато-багато чого іншого. Хтось скаже, що в столиці на кожному концерті п’яних хоч відбавляй, а я вам скажу, що харківська аудиторія виглядала куди гірше.

VIP-ложа харківської «еліти» нагадала мені сільський клуб десятирічної давності … Добкін з Кернесом були схожі на блатних братків. До речі, трималися вони порізну. Добкін тусувався переважно зі своєю дружиною, яка підтанцьовувала, не випускаючи цигарку з зубів.

Пол Роджерс – не Фредді Мерк’юрі

Концерт почався рівно о 19.30 і тривав дві години 25 хвилин. Музиканти виконали 28 пісень і 2 інстументальні композиції .

– Ні, це не Queen, ну який це Queen без Фредді Мерк’юрі! – так казало багато людей, коли чули, що цей британський рок-гурт приїжджає до України.

На жаль, це так. Кажуть, що тембр голосу Роджерса трохи схожий на тембр Мерк’юрі.Справді щось є схоже, але нічого більше… Соліст намагається уподібнюватися Фредді. Він краде його манери поведінки – бігає по сцені зі стійкою від мікрофона, як це колись робив Мерк’юрі, намагається апелювати до публіки. Фредді колись любив кричати зі сцени, коли йому підспівували: «Beautiful». Теж робив і Пол, але це виходило, м’яко кажучи, недолуго.

Публіка оживала тільки під пісні Фредді. А атмосферу, коли на великих екранах, які були розташовані на сцені та по її боках, з’являвся Той, який змінив уявлення багатьох про цей світ, просто передати неможливо… Це був сум, жаль і радість водночас.

Було враження, що всі щасливіші були бачити на екрані Мерк’юрі, ніж на сцені - Роджерса.

Аргументи Віктора Пінчука – Ну як, сподобалося тобі? – запитує мене Віктор Михайлович.

– Ні! – відповідаю. І розповідаю, чому. Пінчук активно переконує, що в жодному разі не варто порівнювати цих двох людей. Бо їх апріорі порівняти неможливо. З цим я цілком погоджуюся.

– Головне завдання цього концерту, - каже Пінчук, – це нагадати людям, що один якийсь необережний fuck може змінити все твоє життя. Може змінити, а може навіть його й завершити.

Тут теж можна з ним погодитися.

Ксеня Лесів

Фото Володимира Андреєва/УНІАН