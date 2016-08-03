У Харкові нову станцію метро приготували до запуску
21:18, 03 серпня 2016Суспільство
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У Харкові на новій станції метро "Перемога" 4 серпня відбудеться перше відправлення поїзда.
Також пройде огляд станції та брифінг керівників КП «Харківський метрополітен» і КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену», повідомляє сайт 057.
Відкрита на Олексіївській лінії метрополітену станція стане тридцятою.
Як повідомляє Головне, відкрити станцію планують на День міста - 23 серпня.
Тим часом в Мережі вже з'явилися фото тестових запусків поїздів на "Перемозі".
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