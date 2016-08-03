У Харкові нову станцію метро приготували до запуску

Також пройде огляд станції та брифінг керівників КП «Харківський метрополітен» і КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену», повідомляє сайт 057.

Відкрита на Олексіївській лінії метрополітену станція стане тридцятою.

Як повідомляє Головне, відкрити станцію планують на День міста - 23 серпня.

Тим часом в Мережі вже з'явилися фото тестових запусків поїздів на "Перемозі".