Одеса у полоні стихії: під час урагану в Чорному морі врятували 97 осіб

Про це повідомили УНІАН у прес-службі віце-мера Одеси Андрія Котляра.

«Під час вчорашнього шторму рятувальниками комунальної установи «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради» було проведено 33 рятувальні операції з повернення плавальних засобів на берег, врятовано 97 осіб, задіяно 2 моторних катери, 8 водних мотоциклів і весь особовий склад», - повідомили в прес-службі.

Зазначається, що плавальні засоби, які було доставлено на берег, перебували в морі на відстані від 500 до 1500 метрів. Всього повернуто 16 човнів з рибалками, 11 плавальних надувних матраців з людьми, 2 морських велосипеди і 2 байдарки.

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Найбільша частка рятувальних операцій припала на Київський район (врятовано 67 осіб). Від пориву вітру перекинувся човен з трьома рибалками за 1 км від берега – всіх врятовано.

За 800 метрів від берега було перехоплено морський велосипед з 2 дорослими і 3 дітьми, який відносило хвилями. Рятувальники доправили сім'ю на берег.

«Завдяки оперативній і чіткій діяльності рятувальної служби за вчорашній день на воді не сталося трагедій», - наголосили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня в Одесу і частині Одеської області вирував ураган, затопило вулиці, від поривів шквального вітру ламалися дерева. У Білгород-Дністровському районі Одеської області під час спортивно-музичного фестивалю Z-Games від удару блискавки загинула людина, кілька постраждали.