Уряд пропонує продавати запаси ядерних матеріалів з аукціону

Кабінет Міністрів України пропонує дозволити Міністерству палива та енергетики спільно з державним концерном «Ядерне паливо» реалізовувати на аукціонах запаси ядерних матеріалів.

Відповідна норма міститься в проекті державного бюджету на 2009 рік, текст якого оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Зокрема, згідно зі ст. 8 проекту, Мінпаливенерго та концерну пропонується дозволити продавати виробничі запаси концентрату урану, цирконію та гафнію виключно на аукціонах. Виручені на торгах кошти перераховуватимуть до галузевого фонду держбюджету на фінансування заходів Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу.

Згідно з проектом розподілу витрат держбюджету, на фінансування програми створення ядерно-паливного циклу 2009 року зі спеціального фонду передбачається спрямувати 1 млрд. 36,6 млн. грн. Надходження на цю статтю витрат формуватимуться переважно за рахунок цільової надбавки до чинного тарифу на теплову та електричну енергію.