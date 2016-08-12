У поліції відреагували на історію з затриманим у "лівій" машині київським поліцейським

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ НПУ в місті Києві, інформація про те, що правоохоронець керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та чинив опір працівникам поліції, була розміщена в мережі Інтернет.

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У поліції зазначили, що, дочекавшись розгляду матеріалів адміністративного провадження в суді і враховуючи терміни можливого оскарження постанови в апеляційному порядку було прийнято рішення про призначення службового розслідування.

«В рамках перевірки співробітники інспекції також врахують інформацію, яка була викладена волонтером Романом Синіциним. Зокрема, про неналежне реагування співробітників поліції на можливе вчинення кримінального правопорушення чи непрофесійне виконання службових обов'язків», - йдеться в повідомленні.

У главку запевнили, що в результаті буде дана принципова оцінка дій учасників цього інциденту, у тому числі розглянуто питання про подальше проходження служби поліцейським, який вчинив правопорушення. Після завершення перевірки матеріали службового розслідування будуть направлені в прокуратуру.

За даними поліції, «на даний момент встановлено, що громадянин Н. не призначався на посаду заступника начальника управління поліції, а з 5 травня 2016 року перебуває на посаді начальника сектору відділу карного розшуку Подільського управління поліції».

Крім того, Подільський райсуд Києва постановив закрити провадження за відсутністю в його діях складу адмінпорушення.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що поліцейський Подільського райуправління поліції В'ячеслав Малько 22 липня був затриманий у Києві нарядом поліції за керування автомобілем у нетверезому стані. Під час зупинки поліцейський чинив опір своїм колегам.

Також волонтер Роман Синіцин заявляв, що автомобіль, яким керував Малько, належить іншій людині, і раніше вже був вилучений за правопорушення.