У Харкові в ДТП "пом'ялося" чергове авто патрульних (фото)
14:46, 15 серпня 2016Суспільство
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У ніч на 15 серпня у Харкові сталася ДТП за участю поліцейського патруля.
У Харкові поліція знову потрапила в ДТП vk.com/avto_kh
Як повідомляє Управління патрульної поліції Харкова, сьогодні близько 2:30 на перетині вулиць Сумської та Весніна сталося зіткнення поліцейського автомобіля Toyota Prius і ВАЗ-2109.
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За попередніми даними, машина поліцейських рухалася зі сторони Бєлгородського шосе, а «дев'ятка» - з боку вулиці Весніна.
При аварії ніхто не постраждав.
Причини ДТП уточнюються.
ДТП сталося на розі Сумської та Весніна / vk.com/avto_kh
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