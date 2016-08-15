У Харкові в ДТП "пом'ялося" чергове авто патрульних (фото)

Як повідомляє Управління патрульної поліції Харкова, сьогодні близько 2:30 на перетині вулиць Сумської та Весніна сталося зіткнення поліцейського автомобіля Toyota Prius і ВАЗ-2109.

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За попередніми даними, машина поліцейських рухалася зі сторони Бєлгородського шосе, а «дев'ятка» - з боку вулиці Весніна.

При аварії ніхто не постраждав.

Причини ДТП уточнюються.