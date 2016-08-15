Під Маріуполем ВАЗ влетів у тягач з військовою технікою, водій загинула (фото)

09:59, 15 серпня 2016
Інциденти
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Увечері 14 серпня в Донецькій області на трасі Маріуполь - Мангуш у села Агробаза сталося смертельне ДТП.

0629.com.ua

Як повідомляє 0629, по трасі зі сторони Агробази в бік Мангуша рухався тягач МАЗ з військовою технікою. У автомобіля зламався насос високого тиску, через що він був змушений зупинитися.

У цей момент ззаду в нього врізався ВАЗ-21099, який рухався на великій швидкості.

Від отриманих травм на місці померла 30-річна жінка-водій. Її 7-річний син у важкому стані був госпіталізований в одну з маріупольських лікарень.

Відомо, що світловідбивачі у тягача є.

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Як повідомляє Головне управління поліції в Донецькій області, ДТП сталося близько 21:00. 30-річна водій ВАЗ-21099 скоїла наїзд на причіп автомобіля МАЗ, який зупинився у зв'язку з технічною несправністю.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого).

Проводиться досудове розслідування.

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