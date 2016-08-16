У чергах на кордоні з Польщею стоять 1,8 тисячі автомобілів - ДПСУ

Як зазначає Державна прикордонна служба, збільшення пасажиро-транспортного потоку пов’язано із завершенням свят, що проходили на території Польщі.

"Саме велика кількість автівок, які водночас намагаються перетнути українсько-польський кордон на всіх напрямках, призводить до значних черг. При цьому переважна більшість подорожуючих є учасниками малого прикордонного руху", - йдеться у повідомленні відомства.

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За даними ДПСУ, зранку в пункті пропуску «Краковець» накопичилося 400 транспортних засобів, на КПП «Рава-Руська» – 350, «Ягодин» – 300, «Угринів» – 210, «Шегині» – 160, «Грушів» – 150, «Устилуг» – 120, «Смільниця» – 70.

ДПСУ наголошує, що для забезпечення комфортного, безпечного та максимально швидкого перетину кордону громадянами "вживаються усі необхідні заходи".