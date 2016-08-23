В Одесі судитимуть екс-проректора університету внутрішніх справ за розтрату 1 мільйона

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, до суду направлено обвинувальний акт стосовно колишнього проректора Одеського державного університету внутрішніх справ, який підозрюється за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

Перше судове засідання у цій справі призначено на 25 серпня.

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Слідчі прокуратури з'ясували, що протягом 2011-2014 років університетом, в особі його керівництва, укладено ряд договорів підряду на різні роботи. Зокрема, на будівництво гуртожитку по вул. Чорноморського козацтва, надбудову їдальні в Сабанському провулку, ремонт плацу по вул. Успенській, систем опалення та вентиляції закладу тощо

«Фактично роботи в повному обсязі виконано не було, а на деяких об'єктах взагалі не проводилися. Однак з бюджету на рахунки підрядної організації перераховано 1 млн грн коштів за ремонт «на папері». Більш того, 250 тис. грн з цих коштів сплачено за завищеними обсягами виконаних робіт», повідомили в прес-службі відомства.