У Маріуполі запобігли двом терактам - СБУ

12:30, 24 серпня 2016
Суспільство
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Напередодні 25-ї річниці Незалежності України співробітники СБУ запобігли двом терактам у Маріуполі Донецької області.

УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, співробітники служби викрили у Маріуполі підпільну майстерню, в якій виготовлялися вибухівка у тому числі для диверсійних груп терористичної організації "ДНР".

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Зокрема, правоохоронці затримали місцевого мешканця, який у власному приватному будинку на околиці міста налагодив виробництво вибухівки та переробку травматичної зброї у вогнепальну. Під час обшуків співробітники спецслужби спільно з прокуратурою вилучили два майже готових вибухових пристрої, хімічні реактиви для виготовлення вибухівки, технічне обладнання для переробки зброї та боєприпасів, йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, замовниками двох вибухових пристроїв були члени диверсійної групи т.зв. "ДНР", які планувала здійснити терористичні акти у Маріуполі під час святкування Дня Незалежності України.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне зберігання зброї та вибухових речовин) Кримінального кодексу України.

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