На Луганщині СБУ затримала чергового бойовика бандформування "Призрак" (відео)

Якповідомляє прес-центр СБУ, зловмисник приєднався до бойовиків у травні 2014 року.

Зі зброєю у руках чоловік патрулював вулиці міста, охороняв пам’ятник Леніну на центральній площі. Після звільнення Привілля від терористичних угруповань бойовик залишив своїх спільників та виїхав до Росії з метою уникнення кримінальної відповідальності.

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"Час від часу він повертався в Україну, оминаючи блокпости та уникаючи контактів з правоохоронцями. Після затримання оперативниками спецслужби чоловік повністю визнав свою провину та закликав усіх, хто продовжує перебувати у незаконних збройних формуваннях, здатися", - сказано в повідомленні.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, у Привіллі нещодавно співробітники СБУ затримали іншого бойовика терористичного угруповання «Призрак».