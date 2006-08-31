У Макіївці помер чоловік, посаджений на палю за картярський борг

У Макіївці Донецької області через картярський борг чоловіка по-звірячому побили, а потім посадили на арматурний прут.

Як повідомили УНІАН у Центрі зі зв`язків із громадськістю Головного облуправління міліції, днями у лікарні Червоногвардійського району Макіївки помер молодий чоловік, якого "швидка допомога" доставила з одного з місцевих ставків. Чоловік помер від численних ударів м`яких тканин тіла, черепно-мозкової травми, внутрішнього крововиливу.

Незабаром міліція затримала чотирьох підозрюваних. З їх пояснень стало відомо, що ініціатором розправи став тричі засуджений місцевий житель, якому потерпілий нібито програв у карти 2 тис. доларів.

Одного вечора чоловік із приятелями виманили боржника з квартири, посадили в машину і привезли на берег ставка. Там жертву прив`язали ланцюгом і довго били, а також топили в ставку. На завершення вони завдали чоловіку декількох ударів цеглиною по голові, а потім один із затриманих дістав з багажника автомобіля арматуру і посадив на неї замученого хлопця.

Відмившись від крові, чоловіки поїхали. Наступного дня вони знову приїхали на ставок, де знайшли тіло ще живого боржника. Вони викликали "швидку допомогу" і втекли.

На сьогодні проти підозрюваних порушено кримінальну справу за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.