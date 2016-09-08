На День міста в Дніпрі обіцяють джазовий фестиваль, авіазмагання та виступи відомих артистів

Організатори закликають дніпрян не сидіти вдома, а провести ці вихідні разом із друзями та близькими.

«Ми довго готувалися до свята. Хочемо зробити його цікавим та веселим. Це свято мистецтва і краси. У дні святкувань міська влада відвідає максимально можливу кількість заходів – щоб бути поруч з містянами. Цьогоріч ми відійшли від тривіальних урочистих заходів. Політики не буде. Свято має бути для всіх», – заявив заступник міського голови Олександр Шикуленко 8 вересня, на спільній прес-конференції організаторів свята.

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Він зазначив, що цієї суботи та неділі до Дніпра завітають багато поважних гостей. Це – мери українських міст і відомі державні діячі. Очікується, що святкові заходи відвідають понад 200 тис осіб.

Загалом у День міста на дніпрян і гостей міста чекають фестивалі та конкурси їжі, малюнків, пісочної анімації, паради байкерів і оркестрів. Відбудуться також музичні фестивалі різних рівнів, творчі виставки та флешмоби. Мешканці міста отримають унікальний подарунок від мера Дніпра Бориса Філатова – виступ на святковому гала-концерті «Найкраще! Рідне! Моє!» відомої української співачки Тіни Кароль. Дійство розпочнеться о 19.00 на Фестивальному причалі.

Наймасштабнішою подією серед святкових заходів у День міста стане легендарний фестиваль «Джаз на Дніпрі». Цьогоріч він пройде вперше після перерви у понад 10 років. Відродити фестиваль вдалося завдяки програмі Бориса Філатова «Культурна столиця». Захід відбуватиметься на трьох локаціях – Монастирському острові, в парку ім. Л. Глоби та культурно-діловому центрі «Менора».

Один з організаторів фестивалю, позаштатний радник міського голови Євген Гендін зазначив, що грандіозна музична подія привернула до себе багато уваги ще задовго до свого початку.

«До нас вже почали з'їжджатися гості з різних куточків країни. Це й не дивно, адже «Джаз на Дніпрі» – це якісна музика світового рівня. За всю історію міста такого ще не було. В історії сучасної України можна нарахувати лише кілька фестивалів подібного масштабу», – сказав він.

За словами позаштатного радника міського голови, організатори доклали багато зусиль, щоб зібрати на сцені фесту максимальну кількість зірок європейського джазу, які народилися в Дніпрі. Головним хедлайнером «Джазу на Дніпрі» стане переможниця «Євробачення-2016» співачка Джамала.

Ще одна цікавинка Дня міста – «Самар-Дніпро-Фест». Дводенний музичний фестиваль відбудеться в Етнографічному парку «Богородицька фортеця» (Самарський район, село Шевченко, вул. Пензенська). 10 вересня у програмі буде рок-музика. Наступного дня – українська етнічна й фольклорна музика. Працюватиме й літературна сцена. Тут також облаштують велику кількість розважальних зон. Спеціальний гість фестивалю – Олег Скрипка, який виступить у ролі діджея.

До організації Дня народження Дніпра приєдналася й міська рада ветеранів. Найчисельніша ветеранська організація запрошує всіх охочих 11 вересня долучитися до шахового турніру в парку ім. Т. Шевченка. Також у парку ім. Л. Глоби цього дня пройде ветеранський концерт. Крім того, тут підсумують конкурси дитячого малюнка, облаштують творчу експозицію та проведуть літературні зустрічі. Початок – о 10.00. Ще одна яскрава подія до Дня міста – дводенний авіафестиваль DNIPRO OPEN SKY – змагання за кубок Дніпра з літакового спорту. На аеродромі «Кам'янка» зберуться понад 30 льотних екіпажів.