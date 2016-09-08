Уряд пообіцяв завтра оголосити місто, в якому пройде Євробачення-2017

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та комунікації з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів.

Як повідомляв УНІАН, бажання провести у себе Євробачення-2017 висловили Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків і Херсон. Уряд оголосив конкурс серед міст, що претендують на проведення Євробачення-2017.

22 липня стало відомо, що у фінал конкурсу вийшли Київ, Одеса і Дніпро.

Результати відбору серед міст на право проведення Євробачення обіцяли оголосити ще 27 липня, однак перенесли.

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25 серпня уряд анонсував брифінг для оголошення міста-господаря конкурсу Євробачення-2017, проте пізніше він був скасований.

Генеральний директор UA:Перший Зураб Аласанія тоді лише заявив, що з трьох міст-претендентів на проведення Євробачення-2017 значні переваги мають Київ та Одеса.