Затримання бандформування із Затоки: Деканоїдзе розповіла подробиці

16:06, 14 вересня 2016
Суспільство
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В Одесі затримано злочинну групу, яка планувала замовне вбивство правозахисника за викриття ним оборудок із землею у селищі Затока.

фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомила голова Національної поліції Хатія Деканоідзе.

За її словами, до групи входило 8 осіб.

Як сказала Деканоідзе, кілька місяців тому до поліції звернувся місцевий правозахисник та повідомив, що його хочуть вбити. В результаті слідчо-оперативних дій кілька тижнів тому було затримано двох кілерів, посередника та інших осіб, а сьогодні о 7.00 затримано замовника - чиновника Затокської селищної ради, який у минулому був співробітником міліції.

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За словами Деканоідзе, для повного викриття всіх членів групи було зімітовано виконання вбивства.

Вона зауважила, що замовник був настільки впевнений у своїй безкарності, оскільки мав зв'язки серед певних високопосадовців, що навіть не намагався втекти, але коли зрозумів, що справа «набуває серйозних обертів», втік, проте був розшуканий і затриманий.

У свою чергу, перший заступник генерального прокурора Дмитро Сторожук повідомив, що слідством напрацьовано низку матеріалів щодо незаконних оборудок з виділенням земельних ділянок у Затоці, захоплення та переоформлення землі і нерухомості на підставних осіб, залякування власників земельних ділянок та будинків.

За словами Сторожука, справа про замах на вбивство потягне за собою і ці справи.

Він висловив сподівання, що до кінця жовтня матеріали кримінального провадження про замах на вбивство будуть передані до суду, і прокуратура проситиме максимальний термін покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, вранці 14 вересня по справі про нездійснене замовне вбивство одеського адвоката був затриманий колишній секретар Затокської селищної ради В'ячеслав Бокій.

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