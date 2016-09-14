Затримано екс-чиновника з Затоки, замовника вбивства адвоката, яке інсценувала поліція
Вранці 14 вересня по справі про нездійснене замовне вбивство одеського адвоката був затриманий колишній секретар Затокської селищної ради В'ячеслав Бокій.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив громадський активіст Руслан Форостяк, передає Думская.net.
За його словами, напередодні після наради з генпрокурором Юрієм Луценком перший заступник ГПУ підписав підозру Бокію по справі про замовне вбивство. Сьогодні о 05:50 ранку він був офіційно затриманий, і в дану хвилину этапується у Київ, де будуть проходити подальші слідчі дії.
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Як повідомляв УНІАН, про замах на життя адвоката Олександра Погорілого спецслужби дізналися ще на початку березня 2016 року. Тоді ж почали розробляти план затримання кілера і замовника.
У травні поліція з метою проведення операції по затриманню всіх причетних до підготовки злочини скоїла інсценування вбивства адвоката. Так як у замовника є зв'язки в правоохоронних органах Одеської області, місцеві правоохоронці не брали участі в проведенні операції, і навіть не знали про її існування.
Адвокат Погорілий займався справою, пов'язаною із захистом інтересів естонського інвестора в курортному селищі Затока.