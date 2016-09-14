Затримано екс-чиновника з Затоки, замовника вбивства адвоката, яке інсценувала поліція

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив громадський активіст Руслан Форостяк, передає Думская.net.

За його словами, напередодні після наради з генпрокурором Юрієм Луценком перший заступник ГПУ підписав підозру Бокію по справі про замовне вбивство. Сьогодні о 05:50 ранку він був офіційно затриманий, і в дану хвилину этапується у Київ, де будуть проходити подальші слідчі дії.

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Як повідомляв УНІАН, про замах на життя адвоката Олександра Погорілого спецслужби дізналися ще на початку березня 2016 року. Тоді ж почали розробляти план затримання кілера і замовника.

У травні поліція з метою проведення операції по затриманню всіх причетних до підготовки злочини скоїла інсценування вбивства адвоката. Так як у замовника є зв'язки в правоохоронних органах Одеської області, місцеві правоохоронці не брали участі в проведенні операції, і навіть не знали про її існування.

Адвокат Погорілий займався справою, пов'язаною із захистом інтересів естонського інвестора в курортному селищі Затока.