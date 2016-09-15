"Львівгаз" звинуватили в шахрайстві через будинкові лічильники

В УКРОПі зазначили, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електроенергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), вирішила зробити ставку на встановлення саме будинкових лічильників начебто для економії часу та коштів. Однак це суперечить українському законодавству, яке передбачає індивідуальний облік споживання газу, та призведе до додаткових витрат на його оплату для частини споживачів.

«Ті, хто має встановлені лічильники газу в квартирі, платитимуть за їхніми показниками. Решта – за показниками загальнобудинкового. Оплата нараховуватиметься відповідно до кількості осіб, зареєстрованих в приміщенні. Тобто, якщо в квартирі зареєстрована одна людина, а насправді проживає цілий «циганський табір», то вона платитиме лише за себе. Тож при встановленні загальнобудинкового лічильника оплата за споживання газу незареєстрованими особами ляже тягарем на решту мешканців будинку», – пояснив Ігор Телішевський, голова фракції партії у Львівській міськраді.

Як повідомили у Львівському УКРОПі, НКРЕКП зобов’язала ПАТ «Львівгаз» встановити будинкові прилади у понад 1600 багатоквартирних будинках. На початок вересня 1900 мешканців з 32 будинків оформили акти з відмовою від них.

Львівський УКРОП вимагає заслухати на наступній сесії міської ради керівника ПАТ «Львівгаз» щодо ситуації з приладами обліку та очікує пояснень від голови НКРЕКП і міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика. «Я вважаю, що ми повинні захистити жителів Львова від ще однієї афери. Навіть більше – зробити все можливе, щоб не допустити встановлення будинкових лічильників, бо це ще один шлях грабунку людей!» – підкреслив Ігор Телішевський.

Нагадаємо, вчора, 14 вересня, на розширеному засіданні колегії Чернігівської ОДА міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що українське законодавство вимагає поквартирного обліку споживання газу, і встановлення індивідуальних лічильників закладене в тариф. Середня вартість приладу обліку газу – близько 2 тис. грн.