Порошенко відреагував на блискучі результати українських паралімпійців

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Браво, наші паралімпійці! 117 медалей: 41 золота, 37 срібних та 39 бронзових - такий підсумок фантастичних виступів українських спортсменів в Ріо», - зауважив глава держави.

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«Дякуємо за блискучі результати, щирі емоції та натхнення, яке ви дарували нам щодня!» - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, українські спортсмени наразі здобули 117 медалей на Паралімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро. Зокрема, серед нагород 41 золота медаль, 37 срібних та 39 бронзових. Таким чином, Україна посідає третє місце. Друге дісталося Великій Британій, а найбільше медалей з великим відривом отримав Китай.

Паралімпіада-2016 має завершитися сьогодні, 18 вересня.