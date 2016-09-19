На Луганщині заочно судитимуть "голову фонду держмайна ЛНР"

Як повідомляє прес-служба обласної прокуратури, він звинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у діяльності терористичної організації).

Згідно з повідомленням, встановлено, що вказаний "чиновник", який до початку проведення антитерористичної операції на сході України займався адвокатською діяльністю, перейшов на бік терористичної організації "ЛНР" і очолив "фонд держмайна".

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Оскільки зазначена особа переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на тимчасово окупованій території Луганської області, її було оголошено в розшук.

"Головою фонду держмайна ЛНР" є Олександр Толмачов.