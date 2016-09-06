Прокуратура Луганської області оголосила в розшук "голови фонду держмайна "ЛНР"

Як повідомила УНІАН прес-служба обласної прокуратури, розслідування проводиться за підозрою у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у діяльності терористичної організації).

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Згідно з повідомленням, громадянин України добровільно перейшов на бік терористичної організації «ЛНР» і бере активну участь у діяльності політичного блоку зазначеної терористичної організації, займаючи посаду так званого «голови фонду державного майна «ЛНР».

Оскільки зазначена особа переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на тимчасово окупованій території Луганської області, він оголошений в розшук.