У Донецьку міліція припинила спроби зірвати концерт до Дня УПА

Сьогодні в Донецьку міліція припинила спроби зірвати молодіжний концерт, приурочений до дня Українського козацтва і 66-ї річниці утворення Української повстанської армії.

Як передає кореспондент УНІАН, акція, в якій брало участь близько 100 студентів, проходила в центрі міста, біля пам`ятника Олександру Пушкіну. Під час концерту студенти співали козацькі, стрілецькі і повстанські пісні, а також читали вірші. Акцію організували молодіжні громадські організації та інформаційний портал «NGO.donetsk.ua».

На початку акції кілька молодих людей і пенсіонерів стали викрикувати вимоги припинити концерт. Вони вийшли на сцену, намагаючись перешкодити проведенню заходу. Проте співробітники міліції припинили наміри протестуючих і вивели їх з сцени.

Акція тривала 40 хвилин і завершилася без ексцесів.