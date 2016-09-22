В Одесі провели евакуацію співробітників мерії через загрозу штурму будівлі - заступник мера

Про це у Facebook повідомив заступник Одеського міського голови Андрій Котляр.

«Сьогодні, 22 вересня, приблизно о 13:30 до будівлі мерії прибула група невідомих осіб, які заблокували будівлю. О 13:45 я запросив до себе в кабінет двох представників цієї групи, аби з'ясувати мету їх візиту. Вони представилися Олексієм Середюком і Віталієм Голодком», - написав Котляр.

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За його словами, під час розмови зазначені громадяни повідомили йому, що мають намір встановити намети на Думській площі, і просять це дозволити.

«Після моєї відмови, вони повідомили, що тоді до них із Києва прибуде підкріплення, і вони будуть штурмувати будівлю мерії, влаштовувати підпали і проливати кров. Про даний факт негайно була проінформована поліція. На даний момент посилена охорона будівлі, всі співробітники евакуйовані», - стверджує Котляр.

Він зазначає, що всі сили муніципальних структур безпеки, поліції та Нацгвардії «не дозволять приїжджим порушити мирну обстановку» в Одесі й робитимуть все для того, щоб одесити почувалися в безпеці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі з будівлі мерії на Думській площі з невідомих причин були евакуйовані всі співробітники. На площі біля адміністрації перебувають десятки поліцейських і нацгвардейців.

Як повідомляє Думська, Олексій Сердюк заявив, що не погрожував віце-меру.