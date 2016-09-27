З початку року понад 50 тисяч військових вступили на контрактну службу до ЗСУ – Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олексій Чернобай.

Представник Міноборони розповів, що українці продовжують поповнювати лави армії.

«З початку року контракт зі Збройними Силами України підписало близько 53 тисяч військовослужбовців, із яких понад 6 тисяч – офіцери», - сказав речник.

Також він додав, що ще кілька тисяч громадян пройшли відповідний добір та укладуть контракт після проходження необхідного курсу підготовки.

«Таким чином, щомісяця лави Збройних Сил України поповнює близько 6 тисяч військовослужбовців», - констатував Чернобай.

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За його словами, під час комплектування військових частин контрактниками пріоритет надається посадам молодших командирів, бойовим посадам у складі екіпажу та обслуги, а також іншим посадам, які визначають бойову спроможність підрозділів.

«Водночас військовослужбовці строкової служби комплектують лише небойові військові частини та підрозділи із забезпечення», - сказав Чернобай.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві оборони закликають мобілізованих одразу переходити на контрактну службу.