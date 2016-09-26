Порошенко пообіцяв, що після демобілізації шостої хвилі на фронті залишаться лише контрактники

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Його (указу про демобілізацію військовослужбовців шостої хвилі - УНІАН) виконання означатиме ще один крок в переході армії на професійну основу", - зазначив Порошенко.

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"Щойно буде звільнено останнього з шостої хвилі, на фронті залишаться лише контрактники. Призовники за віком, як і тепер, не направлятимуться в зону АТО", - додав президент.

"Від імені всього українського народу щиро дякую нашим воїнам-героям за видатний внесок в оборону країни від російської агресії", - наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко сьогодні підписав указ про демобілізацію військовослужбовців шостої хвилі.