У Дніпрі після розстрілу патрульних хочуть встановити камери відеоспостереження

Щодо локацій – пріоритет за розміщення відеокамер буде надано Нацполіції, передає Dnepr.info.

Це пояснюється тим, що поліція розуміє ймовірну логістику руху злочинців, розуміє найбільш криміногенні точки, де найчастіше відбуваються грабежі, як злочинці будуть намагатися у разі плану-перехоплення залишити місто.

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Скільки всього камер планується встановити, поки не озвучується. Зазначається, що будуть закуплені й встановлені системи цілодобового стеження з прожекторами на основних магістралях.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 вересня зловмисник застрелив патрульного поліцейського, який зупинив його автомобіль за порушення правил дорожнього руху, й поранив його напарницю. Згодом поранена патрульна померла під час операції.

Підозрюваний у вбивстві двох патрульних був затриманий у лікарні, куди він звернувся з пораненням, надавши фальшивий паспорт.