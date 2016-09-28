Розстріл поліцейських у Дніпрі: Пугачова доставили до спецлікарні СІЗО "під чисельним конвоєм"

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний лікар лікарні ім. Мечнікова Сергій Риженко.

За його словами, стан Пугачова наразі стабільний, тиск у нормі.

Риженко зазначив, що Пугачова було відправлено до спецлікарні "під чисельним конвоєм".

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 вересня зловмисник застрелив патрульного поліцейського, який зупинив його автомобіль за порушення правил дорожнього руху, і поранив його напарницю. Згодом поранена патрульна померла під час операції.

Підозрюваний у вбивстві двох патрульних був затриманий у лікарні, куди він звернувся з пораненням, пред'явивши фальшивий паспорт.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що даний чоловік - екс-боєць роти спецпризначення МВС «Торнадо» Олександр Пугачов, який перебуває в розшуку з 2015 року за кількома статтями — ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 2 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті у неприродній спосіб).

26 вересня Пугачову було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків). У поліції поінформували, що найближчим часом Пугачову буде повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 262 (викрадення вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України.

27 вересня Шевченківський районний суд Дніпра заарештував Пугачова на два місяці.