В українських школах сьогодні відзначають День вчителя (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Батьки досі не можуть відмовитися від радянських звичок, забезпечуючи дітей букетами. Тренд цього сезону фруктово-квіткові композиції, вартість яких орієнтовно 300 гривень.

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У деяких школах складаються грошима на солодкий стіл для вчителів і навіть грошові винагороди.

День вчителя в Україні в цьому році припадає на неділю, 2 жовтня, але оскільки це вихідний, школи відзначають свято сьогодні.

Довідка. Свято було засновано указом президії Верховної Ради СРСР від 29 вересня 1965 року. В Україні, Білорусі, Киргизії, Латвії, Молдові відзначається в першу неділю жовтня. В Узбекистані День вчителя відзначається 1 жовтня, вихідний день. В Азербайджані, Вірменії та Естонії і РФ День вчителя відзначається 5 жовтня.