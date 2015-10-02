Сьогодні в українських школах відзначають День вчителя

Сьогодні, 2 жовтня, в українських школах відзначають День працівників освіти, який офіційно святкується в першу неділю жовтня.

Зазвичай у цей день вчителі приймають вітання від своїх вихованців, які дарують їм квіти і роблять подарунки, влаштовують концерти, малюють барвисті стінгазети і за традицією, проводять день самоврядування.

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Довідка. Свято було засновано указом президії Верховної Ради СРСР від 29 вересня 1965 року.

В Україні, Білорусі, Киргизії, Латвії, Молдові відзначається в першу неділю жовтня.

В Узбекистані День вчителя відзначається 1 жовтня, вихідний день.

В Азербайджані, Вірменії та Естонії і РФ День вчителя відзначається 5 жовтня.