Центр Львова залишиться без атракціонів

Як повідомляє ZIK, відповідно до рішення до 20 жовтня повинні демонтувати засоби сфери розваг і відпочинку та атракціонну техніку (пересувну, спортивну, немеханізовану та механізовану, у тому числі дитячі електромобілі, сігвеї та турніки тощо), які функціонують без дозвільних документів у центральній частині міста Львова у зоні ЮНЕСКО.

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«Таке рішення ми приймали на попередніх виконкомах. Відповідно, зараз діє ухвала про заборону встановлення будь-яких атракціонів перед Оперним театром. Є складені протоколи «Муніципальною дружиною». Ми були змушені винести вищезгадане рішення на засідання виконавчого комітету, оскільки підприємці не реагують на будь-які звернення про демонтаж», – повідомила журналістам директор департаменті економічної політики Ірина Кулинич.