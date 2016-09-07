У Львові комунальники демонтували пам’ятник радянському письменнику Тудору (фото, відео)

16:15, 07 вересня 2016
Суспільство
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У Львові демонтували пам’ятник радянському письменнику Степану Тудору, встановлений у центрі міста на площі названій на честь українського письменника Євгена Маланюка.

Фото galinfo.com.ua

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на місце прибула спеціальна техніка одного з комунальних підприємств Галицької райадміністрації Львова, яка тросом зачепила погруддя і зняла з постаменту.

Демонтований пам’ятник буде передано Львівській національній галереї мистецтв імені Б. Г. Возницького на постійне зберігання.

Після демонтажу погруддя розпочнеться реконструкція самої площі. Згідно з проектом капітального ремонту, площу Маланюка замостять бруківкою двох кольорів, натуральним каменем та мозаїкою. На площі встановлять лавки, ліхтарі та фонтан.

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Як повідомляв УНІАН, рішення про демонтаж пам’ятника було ухвалено Львівською міською радою 30 червня 2016 року.

9 травня близько 40 осіб у балаклавах намагалися самовільно демонтувати пам'ятник радянському поету Тудору. Тоді двоє співробітників поліції отримали тілесні ушкодження.

На початку червня невідомі облили пам’ятник червоною фарбою.

Після цього у Львівській міськраді створили робочу групу, яка ухвалила рішення демонтувати пам’ятник та передати його Львівській національній галереї мистецтв ім. Бориса Возницького.

Також було заплановано провести реконструкцію площі Євгена Маланюка.

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