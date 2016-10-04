Право на мовлення в Україні мають шість російських телеканалів - член Нацради

«Зараз право на мовлення в Україні зберігають тільки 6 телеканалів ліцензії Роскомнадзору», - написав Костинський на своїй сторінці у Facebook.

Костинський зазначив, що трансляцію російських телеканалів необхідно було обмежити, оскільки вони не хочуть приводити свою діяльність у відповідність із законами України і проводять антиукраїнську пропаганду. При цьому не важливо, чи йдеться про дитячі або «дорослі» телеканали. Крім того, член регулятора додав, що обмеження ретрансляції російських телеканалів створює умови для розвитку українського бізнесу.

Для подальшого врегулювання ситуації Костинський пропонує зробити три основні кроки, які передбачають перетворення ОТТ-провайдерів на ліцензіатів Нацради, що дозволить регулювати їх діяльність, боротьбу з піратством і боротьбу з трансляцією російських каналів в готелях і ресторанах.

«Зараз активно розвиваємо роботу за всіма трьома напрямками», - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, за останні два роки регулятор виключив з переліку іноземних програм, дозволених для ретрансляції на території України, 76 російських телеканалів. Зокрема, регулятор заборонив трансляцію на території України наступних російських каналів: «Перший канал. Всесвітня мережа», «РТР-планета», «Росія-24», «НТВ-Мир», «TVCI», «Росія-1», «НТВ», «ТНТ», «Петербург-5», «Зірка», «РЕН-ТВ», Life News, Russia Today, «РБК-ТВ», «Історія» (ВГТРК), «365 днів», «24 Техно», «Світ 24», «Многосерийное ТВ», «Ілюзіон+» та ін.

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У зв'язку з скороченням кількості російських каналів, дозволених до показу, українські провайдери стали міняти наповнення своїх пакетів телепрограм, активно додаючи нові українські та європейські телеканали.

У 2016 році в українській супутниковій мережі з'явилося 13 нових вітчизняних телеканалів. Зокрема, канали «Репетитор ТБ», «Історія Ем», «Стар Сінема», «Новий Християнський», «Громадське телебачення», «Болт», «Наука», «Терра», «Фауна», «Квартал ТV» та інші.

У той же час українські провайдери неодноразово зверталися до Нацради, висловлюючи свою зацікавленість в ретрансляції польських телеканалів. На сьогоднішній день в Україні дозволені до показу наступні польські канали: Kino Polska Muzyka International, Kino Polska International, TVP Polonia, ТVP Info, ТVP Historia і ТVP Кultura.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня Ізраїль звернувся до МЗС України через антисемітизм в ефірі ТРК, що веде мовлення з анексованого Криму. У Нацраді повідомили, що вже давно намагаються позбавити цю ТРК ліцензії.