Екіпаж "Фаїни" почувається задовільно - МЗС Латвії

Члени екіпажу захопленого піратами суховантажного судна "Фаїна" почувають себе задовільно, повідомив РІА Новости прес-секретар МЗС Латвії Іварс ЛАСІС.

"За інформацією, яку має в своєму розпорядженні МЗС Латвії, члени екіпажу захопленого піратами біля берегів Сомалі суховантажу "Фаїна" почувають себе задовільно", - сказав І.ЛАСІС.

За його словами, МЗС Латвії не має в своєму розпорядженні даних, що підтверджують інформацію в ЗМІ про погіршення самопочуття членів екіпажа "Фаїни", а також про намір піратів убити їх 23 жовтня.

Судно "Фаїна", захоплене 25 вересня, перевозило 33 українських танка Т-72, а також легкі зенітні установки, гранатомети і боєприпаси. На момент захоплення на "Фаїні" знаходилися один громадянин Латвії, троє росіян і 17 громадян України. Капітан судна - громадянин Росії Володимир Колобков - помер від серцевого нападу. Пірати загрожують убити заручників у разі силової операції по їх звільненню.

Українська газета "Сегодня", якій вдалося зв`язатися з піратами по супутниковому телефону, повідомила в середу, 22 жовтня, що на "Фаїні" закінчилася провізія, і пірати можуть убити екіпаж вже у четвер.

"МЗС Латвії підтримує безперервний контакт з МЗС України, а також кризовим центром цієї країни, який веде переговори з піратами про звільнення екіпажа. У нас немає даних, які підтверджували б інформацію, що прозвучала в ЗМІ, про погіршення стану здоров`я моряків", - відзначив І.ЛАСІС.

За його словами, МЗС Латвії сподівається, що звільнити екіпаж "Фаїни" вдасться без застосування сили.