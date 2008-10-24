Курс долара може підскочити до 7 гривень - експерт

Ціна долара в Україні незабаром може сягти 6,5-7 грн.

Про це заявив керівник інформаційно-аналітичного центру «Форекс клуб» Микола ІВЧЕНКО сьогодні під час брифінгу.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, усе залежатиме від стратегії Національного банку України: якщо інтервенції НБУ будуть великими, то це трохи стабілізує ситуацію.

«З 1 до 22 жовтня золотовалютні резерви НБУ знизилися з 37,5 до 34,3 млрд. дол. За сьогодні й за вчора близько 600 млн. дол. можна відняти... За оцінками фахівців, порогове значення цих резервів - це приблизно 29,5 млрд. дол...», - сказав він.

Експерт зазначає, що валютного запасу НБУ за такого темпу інтервенцій, який існує сьогодні, вистачить на місяць-півтора, після чого Нацбанк вимушений «відпустити гривню у вільне плавання». І тоді ціна долара може сягти 6,5-7 грн.

Крім того, експерт не виключає, що НБУ може зараз збільшити обсяг інтервенцій і, можливо, задовольнити попит. «Учасники міжбанківського валютного ринку зазначають, що середні інтервенції Нацбанку становлять близько 200 млн. дол. Цього недостатньо, щоб стабілізувати гривню. Для того, щоб її стабілізувати, цей обсяг повинен становити в рази півтора-два більше - 350-400 млн. дол. За великим рахунком, НБУ здійснює девальвацію гривні», - сказав він.

Також керівник «Форекс клубу» стверджує, що «основна частина золотовалютних резервів НБУ знецінюється, тому що вона зберігається в євро, а євро на міжнародному валютному ринку щодня дешевшає, і зараз вартість євро становить уже близько 1,26 дол.».

Серед причин подорожчання долара М.ІВЧЕНКО відзначив великий попит експортерів на валюту, а також виведення з України грошей нерезидентів. «За словами дилерів, імпортери зараз купують долари за будь-яку ціну», - сказав він.

Також знизився експортний дохід: «Наприклад, за липень експорт товарів з України становив 7,8 млрд. дол., у серпні - вже на мільярд менше - 6,8 млрд. дол. Офіційних цифр щодо експорту за вересень поки немає, але, найімовірніше, ця сума становитиме близько 5,5 - 5,8 млрд. дол. Це відбувається через зниження цін на метали, сталь, продукти чорної металургії, металоконструкції. Виходить так, що на міжбанку є великий попит на валюту країн-імпортерів, а пропозиція знижується», - сказав М.ІВЧЕНКО. «Це не спекулятивні ігри, тому що на українському міжбанківському валютному ринку займатися спекуляцією дуже важко через обмеження НБУ», - упевнений він.

Нагадаємо, офіційний курс НБУ, встановлений на сьогодні: 100 USD - 515.0000 грн.; 100 EUR - 659.7150 грн.

Курс долара в деяких обмінних пунктах Києва сьогодні становив: купівля - 5.90, продаж - 6,05 грн. за 1 дол.