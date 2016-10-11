Нацгвардія затримала бойовика "ДНР", який прикривався немовлям

Про це повідомили у прес-службі Нацгвардії України.

"Близько 22 години зі сторони тимчасово окупованої території через пункт пропуску намагався пройти чоловік у компанії жінки з дитиною, імовірно, розраховуючи, що присутність немовляти вплине на пильність гвардійців", - йдеться у повідомленні.

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Під час перевірки документів та огляду особистих речей у громадянина виявили паспорт з печаткою "ДНР", після чого старший зміни наполіг на огляді дитячого коляски. Під пелюшками гвардійці виявили пакет документів, серед яких був військовий квиток на ім’я затриманого з печаткою та логотипом "ДНР".

Громадянина затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 258 ККУ (сприяння терористичній діяльності), та передано співробітникам Служби безпеки України.