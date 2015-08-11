У телефоні впійманого на Харківщині бойовика "ДНР" знайшли докази злочинів (фото, відео)

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

«СБУ затримала 27-річного мешканця Харківської області, який брав участь у бойових діях проти Збройних сил України на боці терористичних угруповань «ДНР», зокрема у батальйонах «Восток», «Область войска Донского», «Макеевская сотня», зазначається у повідомленні.

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В СБУ наголосили, що раніше бойовик відбував кримінальне покарання за вбивство і хуліганство, а останнім часом перебував у всеукраїнському розшуку за скоєння крадіжки.

Співробітники СБУ затримали його, коли він незаконно перетнув державний кордон поза межами встановлених пунктів пропуску з боку Російської Федерації в Україну.

У бойовика вилучено військовий квиток, виданий так званим «міністерством оборони ДНР». У його мобільному телефоні виявлені численні фото- і відеодокази безпосередньої участі у бойових діях на боці терористів, зокрема стрільба з великокаліберного міномета, використання яких заборонено Мінськими угодами.

Слідчі Управління СБУ в Харківській області повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.