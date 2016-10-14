В Одесі відновлений перерваний через шторм рух транспорту

В Одесі сьогодні відновлено перерване із-за шторму 12-13 жовтня рух транспорту на всіх вулицях міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, сьогодні, 14 жовтня, у Департаменті міського господарства Одеської міської ради під головуванням першого заступника Одеського міського голови Анатолія Орловського відбулося засідання штабу з ліквідації наслідків стихії.

У засіданні взяли участь керівники всіх профільних департаментів та комунальних підприємств міста.

"Станом на 9:00 ранку на всіх дорогах Одеси відновлено проїзд. Частково ускладнено рух по вулиці Отамана Головатого - в напрямку міста з селища Котовського. Тут ще залишилися невеликі ділянки підтоплень, однак рух транспорту вже налагоджено. Продовжуються роботи по відкачуванню води в цьому районі Одеси", - заявили в прес-службі.

Крім того, фахівці комунального підприємства "Міські дороги" продовжать сьогодні роботи з очищення зливових стоків від сміття та листя.

Виконуються роботи по розпилюванню та вивезенню зруйнованих в результаті стихії дерев. Штормовим вітром в Одесі знищено та пошкоджено в загальній складності не менше 1,5 тисячі дерев.

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За інформацією КП "Одесміськсвітло", на підприємство надійшло 146 заявок про обрив проводів. На даний момент вже відновлено електропостачання за 30 об'єктів, у роботі ще - 85 об'єктів.

Всього в роботах по ліквідації наслідків негоди задіяно 2056 працівників комунальних служб та 75 одиниць спецтехніки.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі з-за шторму 12-13 жовтня випало чотири місячних норми опадів, знеструмлено понад 1,3 тисячі житлових будинків.

12 жовтня в Одесі з-за сильного вітру впало два будівельних крани і десятки дерев, загинули три людини, у тому числі дитина. З-за шторму Чорне море підтопило електричну підстанцію, від якої живляться наноси по відкачуванню води з кількох вулиць міста. В результаті шторму виявилася подтопленой морською водою, виведеною з ладу і знеструмленій електропідстанція, яка живить роботу насосів в районі Пересипу. Це призвело до затоплення кількох вулиць.