В аеропорту "Одеса" через шторм змінено графік прийому і відправлення літаків

Як повідомила УНІАН прес-секретар аеропорту Марія Попович, аеропорт відкритий, але кожна авіакомпанія сама приймає рішення про виліт до Одеси, чи з Одеси.

«У даний час спостерігається сильний боковий вітер. Кожна авіакомпанія приймає рішення залежно від низки нюансів, включаючи технічні параметри, наприклад, величину, і особливості своїх бортів», - зазначила Попович.

Сьогодні вже скасовано прибуття трьох літаків з Києва (очікувався об 11:10), Мінська (Республіка Білорусь), який очікувався о 14:20, а також з Анталії (Туреччина), прибуття якого планувалося о 14:00.

Скасовано рейс Одеса-Київ, запланований на 17:50.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі та області шторм. У зв‘язку із сильним вітром впало два будівельних крани, десятки дерев, падіння дерева спричинило загибель жінки. Також припинено рух ряду міських маршрутів електротранспорту.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і зв'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.