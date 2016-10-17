На Львівщині затримали чоловіка, який нападав на пенсіонерок

Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Львівської області.

Як встановили працівники Миколаївського районного відділення поліції, чоловік проникав у помешкання пенсіонерок, нападав на них та забирав гроші та цінні речі.

Наразі відомо про два розбійних напади, до яких причетний 38-річний раніше судимий мешканець одного з сіл Миколаївського району.

«Встановлено, що 3 жовтня ввечері у селі Луб’яни зловмисник проник у будинок 82-річної пенсіонерки, жорстоко побив її, від чого жінка втратила свідомість, та виніс з будинку бензопилу. 14 жовтня близько 13.00 у селі Красів зловмисник знову проник у будинок одинокої 85-річної жінки, як і в попередньому випадку жорстоко побив її, застосувавши при цьому ніж, та виніс з будинку гроші – три тисячі гривень», - повідомив начальник Миколаївського відділення поліції підполковник поліції Віктор Фецинець.

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За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Проводиться досудове розслідування.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України. Невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.