У Києві затримали чоловіка, який грабував кредитні установи з іграшковим пістолетом

У Києві поліція затримала чоловіка, який здійснював напади на кредитні установи столиці із іграшковим пістолетом. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Зазначається, що за кілька годин 37-річний мешканець Житомирщини напав на два пункти швидкого отримання грошей в різних районах міста.

Спочатку злочинець напав на фінансову установу у Святошинському районі, а через кілька годин – вчинив аналогічний злочин у деснянському районі Києва.

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«В ході слідства встановлюється його причетність до скоєння інших злочинів, які він вчиняв із іграшковим пістолетом», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Злочинцю загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.