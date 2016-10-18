На Закарпатті Хелловін офіційно став вихідним

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Закарпатської облдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

Згідно з повідомленням, закарпатці отримають три вихідні поспіль: неділю 30 жовтня, понеділок 31 жовтня та вівторок 1 листопада.

«Натомість субота, 29 жовтня, буде робочим днем», - уточнили в облдержадміністрації.

Згідно з документом, головам райдержадміністрацій, керівникам підприємств, установ і організацій рекомендовано перенести робочий день із понеділка, 31 жовтня, на суботу – 29 жовтня.

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«Робочий день перенесено для того, щоб мешканці Закарпаття могли відвідати могили своїх рідних та близьких у інших районах області чи регіонах України», - уточнили в ОДА.

Довідка УНІАН. 1 листопада – День всіх святих у західних християн. У цей день Західна Церква поминає всіх померлих - відвідують могили родичів та відправляють там панахиди. Саме поняття "всі святі" означає, що в цей день іменини у носіїв усіх імен. Весь листопад у римсько-католицькій церкві після Св. Меси моляться за покійних, чиї імена вірники пишуть на листочках.

На Закарпатті та на Галичині це свято перейняли і вірні Східних Церков – як греко-католики, так і православні. На Закарпатті цей день оголошується, як правило, місцевим вихідним.