У Краматорську відкривають осінній табір для школярів
11:23, 23 жовтня 2015Суспільство
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У Краматорську відкривається осінній табір для школярів 1-4 та 5-7 класів.
Діти самі приготують святкову вечерю / Фото: УНІАН
Протягом тижня, поки у школах будуть канікули, дітям запропонують: -фото-клуб з професійним фотографом
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Діти самі приготують святкову вечерю в кафе, повідомляє 6264.com.ua.
Осінній табір буде працювати з 10.30 до 16.30 з понеділка по п'ятницю.
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