У Краматорську відкривають осінній табір для школярів

Протягом тижня, поки у школах будуть канікули, дітям запропонують: -фото-клуб з професійним фотографом

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-гра на гітарі з фронтментом групи "Zнайомі Zнайомих"

- майстер-класи з малювання та ліплення

- незабутня ХЕЛЛОВІН party з традиціями і піснями англійською мовою

Діти самі приготують святкову вечерю в кафе, повідомляє 6264.com.ua.

Осінній табір буде працювати з 10.30 до 16.30 з понеділка по п'ятницю.