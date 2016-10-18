У Миколаєві призупинено заняття у школах через відсутність опалення

Як повідомили УНІАН у прес-службі Миколаївської міськради, передбачається, що заняття можуть відновитися у понеділок, 24 жовтня.

«Теплогенеруючі компанії досі не отримали ліміти газу для проведення опалювального сезону, його початок відстрочено на невизначений період. У зв'язку з цим прийнято розпорядження міського голови про призупинення навчального процесу в школах», - сказано в повідомлення.

Як розповів заступник міського голови Євген Шевченко, також рекомендується батькам вихованців дитячих садків тимчасово не приводити дітей у дитсадки, якщо є така можливість.

У мерії зазначили, що у всіх трьох пологових будинках за допомогою побутових опалювальних електроприладів підтримують температуру, передбачену нормами, а в лікарнях – працюють електричні конвектори.

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Мер Миколаєва Олександр Сенкевич 13 жовтня підписав розпорядження про початок опалювального сезону на об'єктах соціальної сфери, з 17 жовтня – у житловому фонді, однак через відсутність лімітів на газ у основних постачальників тепла в місті – «Миколаївської ТЕЦ» і «Миколаївоблтеплоенерго», тепло є тільки на тих об'єктах, які мають власні котельні і не залежать від центрального опалення.

Нагадаємо, в Миколаєві проживає близько півмільйона осіб.